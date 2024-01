Tarsis, i nuovi pantaloni tattici di Konustex

Sono disponibili i pantaloni tattici Tarsis, che fanno parte della nuova linea di abbigliamento Tactical Series di Konustex, realizzata in collaborazione con Annalberto Miccoli, istruttore di tiro e di tecniche operative

Il girovita dei pantaloni tattici Tarsis è comodo grazie a un’estesa banda elastica posizionata sul retro per rendere il capo adattabile anche a fisici robusti. La chiusura è con bottone, gancetto e zip Ykk al fine di garantire la chiusura sicura e affidabile. I passanti della cintura sono ampi e presentano su entrambi i lati i cosiddetti D-ring per poter attaccare una torcia, un portachiavi o un piccolo accessorio.

Linea ergonomica

Le tasche per le mani hanno il profilo rinforzato e il taglio diagonale per agevolare l’inserimento delle mani, i due taschini inferiori sono a misura di caricatore per carabine ma utili anche per monete o piccoli oggetti. I tasconi su coscia sono ampi, adatti sia a caricatori per carabine come per il semplice cellulare e, oltre a due chiusure in velcro, hanno anche il gancetto di sicurezza. Anche le tasche sul retro sono pensate a misura di caricatore (uno di arma corta e uno da carabina in ogni tasca) con la tranquillità che non si muovano grazie alla fascia elastica inserita. Nel fondo gamba, il cordino di restringimento consente di stringerli in caso di percorso extraurbano per evitare che entrino sporcizia o insetti.

I pantaloni tattici Tarsis di Konustex si contraddistinguono per la linea ergonomica e risultano essere una valida scelta per professionisti e appassionati. Il prezzo suggerito è 89 euro (codice #0392).

Per altre informazioni, questo è il link.