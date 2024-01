Gara di tiro a 300 metri da Gunbank a Lograto

La modalità di tiro è la seguente: si spara da seduti con arma appoggiata sul banco e appoggio anteriore e posteriore; il tiratore è libero di usare il proprio rest o il proprio bipiede ma in caso non ne fosse in possesso, il poligono fornirà i sacchetti per l’esecuzione della gara.

La quota d’iscrizione per la gara a 300 metri da Gunbank è di 20 euro e di 10 euro per ogni rientro.

Per informazioni e iscrizioni: Giulio Pelizzari, t el. 348 580.68.82.