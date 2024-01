La Michelangelo è la pistola 1911 da collezione con cui la Sk Guns inaugura la nuova linea dedicata al Rinascimento italiano.

Davanti a tutti Michelangelo: è a lui che la Sk Guns dedica la prima pistola da collezione della nuova serie che, sviluppata in collaborazione con la Springfield Armory, intende celebrare il Rinascimento italiano.

Si tratta d’un modello in edizione limitata (appena 250 gli esemplari, disponibili dal mese di marzo; ciascuno costerà 2.405 dollari), sul quale sono incise in oro 24 carati alcune delle opere più note di Michelangelo, dal David alla Pietà alla creazione d’Adamo affrescata sulla volta della Cappella Sistina; raffigurati anche il volto e la firma di Michelangelo. La Sk Guns ha impiegato una particolare tecnica per ottenere la colorazione verde acqua che nelle incisioni faccia da contrasto all’oro.

Le guancette sono realizzate in legno d’olivo italiano; gli artigiani della Sk Guns le hanno decorate dipingendoci a mano il giglio di Firenze.

Negli scorsi mesi la Sk Guns s’era lasciata ispirare da temi e personaggi completamente diversi, a partire dai protagonisti della guerra d’indipendenza messicana.

