Gare di tiro dinamico sportivo: verso il nuovo calendario

Prende forma il nuovo calendario delle gare di tiro dinamico sportivo.

La Fitds non vuol farsi trovare impreparata: se davvero lo stop alle competizioni sportive si esaurirà domenica prossima, bisogna esser pronti a far ripartire le gare di tiro dinamico sportivo. Il calendario è ancora in divenire, ma alcune decisioni sono già ufficiali.

In assenza di imprevisti al momento non pronosticabili, si riprenderà il 20 e il 21 giugno con la quarta prova del Campionato federale. La manifestazione, ampliata rispetto al programma originale, si svolgerà poi il 4 e il 5 luglio (5ª prova), il 18 e il 19 luglio (6ª prova) e il 1° e il 2 agosto (7ª prova). La Sardegna disputerà la 5ª prova il 13 settembre e le farà seguire una gara in più il 25 ottobre; il recupero della terza prova non disputata nelle macroaree 2 e 3, Guastalla e Zevio, andrà in scena il 22 e il 23 agosto.

Rinviato prima ancora che cominciasse, il Campionato Shotgun/Pcc si terrà il 27-28 giugno, 11-12 luglio, 12-13 settembre. Ritoccate anche le date di National Federale (Terni, 4-6 settembre), National Handgun (Calvisano, 10-11 ottobre) e National Shotgun e Pcc (Valeggio, 17-18 ottobre).

La Summer Race viene sostituita dalla Winter Championship (31 ottobre-1° novembre, 14-15 novembre, 28-29 novembre, 5-6 dicembre) che, oltre ai titoli previsti, metterà in palio la qualificazione prioritaria ai campionati 2021. La Fitds pubblicherà il regolamento della Winter Championship entro fine giugno.

