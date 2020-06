La convention Nra si terrà sabato 5 settembre a Springfield, Missouri.

Settembre, che poi non è così lontano: plana qui, a sabato 5, la 149ª convention Nra che in origine avrebbe dovuto tenersi in aprile. Niene più Nashville: la sede si sposta a Springfield, Missouri. Nra, davvero trumpiana in questo, ha comunicato la notizia con un tweet abbastanza conciso.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.