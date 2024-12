La Sig Sauer introduce il fusto Sxg per la P320

Per rendere possibile la customizzazione della polimerica P320 la Sig Sauer ha introdotto il fusto Sxg, interamente in acciaio con guancette e dorsalino G10.

La pistola polimerica più nota al mondo senza più polimero: per la sua P320, nelle varianti full size e X-Five calibro 9×19 mm, .357 Sig e .40 S&W, la Sig Sauer ha infatti sviluppato un fusto aftermarket in acciaio (poco meno di 625 grammi), con finitura nitron nera opaca anticorrosione, nel quale installare la Fire control unit; l’obiettivo è potenziare la stabilità allo sparo.

Il kit (800 dollari; in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami) include guancette e dorsalino G10, leve dell’hold open, grilletto flat, minigonna, slitta M1913 e ammortizzatore in gomma per il fine corsa dell’otturatore. Il fusto metallico Sxg è compatibile solo con i caricatori da 17, 21 e 30 colpi.

