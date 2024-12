Si avvicina Iwa 2025

Dal 27 febbraio al 2 marzo il centro fieristico di Norimberga ospiterà Iwa 2025, la principale fiera europea professionale dedicata alle armi.

Da più di cinquant’anni Iwa è l’occasione per scoprire le principali novità che nel corso dell’anno approderanno sul mercato europeo delle armi: l’appuntamento si rinnoverà anche nel 2025, ovviamente nel centro fieristico di Norimberga, dove gli operatori professionali del settore si daranno appuntamento dal 27 febbraio al 2 marzo.

Nelle prossime settimane gli organizzatori diffonderanno il programma dettagliato degli incontri e dei convegni; per il momento si sa che allestiranno un’area Vision, dedicata al tentativo di comprendere le tendenze future dell’industria e di capire quale sarà il ruolo dell’intelligenza artificiale, la Blade Demo area per i coltelli e i coltellinai (chi vincerà l’Iwa Knife Award?), la Newcomer Area per le start-up e gli espositori che s’affacciano a Norimberga per la prima volta, il Job Center, nel quale facilitare l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

È già possibile acquistare i biglietti (45 euro l’ingresso singolo, 67 euro tutta la fiera); per farlo è necessario presentare un titolo valido che autorizzi la presenza.

I padiglioni

Hall 1, 3, 3C, 3A, 4A : armi, munizioni, ottiche, sport di tiro

: armi, munizioni, ottiche, sport di tiro Hall 2 : softair, paintball

: softair, paintball Hall 4 : abbigliamento, equipaggiamento per l’outdoor, accessori per la caccia

: abbigliamento, equipaggiamento per l’outdoor, accessori Hall 5 : coltelli, archi, armi, munizioni, ottiche

: coltelli, archi, armi, munizioni, ottiche Hall 6: equipaggiamento tattico, armi, munizioni, ottiche

