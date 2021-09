Glock P80 Anniversary Watch, l’orologio da collezione di Glock

L’orologio da collezione di Glock serve a festeggiare i quarant’anni della prima storica P80.

Quarant’anni fa usciva la prima pistola Glock, la leggendaria P80: il P80 Anniversary Watch, orologio da collezione di Glock, serve a festeggiare la ricorrenza. Perché è tutto meno che un orologio tradizionale: alcuni dettagli richiamano infatti elementi iconici delle armi.

Si parte con la corona del cronografo che imita l’innesco di una cartuccia, si arriva al cinturino nero ispirato a un fusto passando per i tagli di presa intorno alla cassa in titanio. Peraltro il cinturino in metallo è facilmente sostituibile con uno in silicone giallo, che permette di utilizzare l’orologio anche quando si fa sport. È dello stesso punto di giallo anche la scatola, in cui si trova la medaglia commemorativa con su replicato il numero dell’orologio da 1 a 4.000.

Con vetro zaffiro, il Glock P80 Anniversary Watch resiste a corrosione, temperature elevate, vibrazioni e graffi ed è impermeabile fino a 10 atmosfere; lo carica un pannello solare che immagazzina energia destinata a durare fino a 12 mesi. Il prezzo al pubblico sarà comunicato a breve.

