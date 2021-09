H-S Precision TTD e PTD, due carabine takedown multicalibro

TTD e PTD sono le due nuove carabine takedown multicalibro di H-S Precision, rispettivamente tattica e da caccia.

Si smontano e si rimontano senza intaccare affidabilità e precisione, e sostituire la canna per passare da un calibro all’altro è un’operazione rapida: TTD e PTD, le due nuove carabine takedown multicalibro di H-S Precision rispettivamente tattica e da caccia, fanno della versatilità e della rapidità d’impiego le loro caratteristiche principali.

Disponibili con azione sia lunga sia corta, le due armi ampliano la Pro-Series già nota per il particolare design di calcio e azione e l’estrema personalizzabilità. Si possono infatti modificare il pattern del calcio sintetico con bedding (trenta le possibili scelte); la finitura Cerakote sulle parti metalliche (sei variazioni: bronzo, grigio, nero, verde oliva, tan e una non meglio specificata colorazione custom); il grilletto (quello di serie, peso di sgancio 1.360 grammi, è sostituibile con uno Timney curvo o flat); nella PTD anche la lenght of pull, sopra o sotto i 343 millimetri base. La canna, fluted in acciaio inox, misura 51, 56, 61 o 66 centimetri. Ben 84 i calibri disponibili. Al momento la distribuzione è prevista solo in America, a 5.999 dollari la PTD e a 6.499 dollari la TTD.

H-S Precision PTD e TTD: i calibri disponibili

