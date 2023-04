Gore-Tex Professional Extraguard, per le calzature delle forze dell’ordine

Gore-Tex Professional Extraguard è una tecnologia innovativa progettata per la tomaia delle calzature delle Forze dell’ordine, che combina i vantaggi del cuoio con quelli dei rivestimenti tessili, aprendo un segmento di mercato completamente nuovo

Le forze di polizia hanno bisogno di calzature robuste, impermeabili e traspiranti che proteggano gli agenti in modo affidabile in tutte le condizioni atmosferiche, in particolare durante le operazioni o le manifestazioni. Con Extraguard, Gore-Tex Professional ha sviluppato una tecnologia di materiali da tomaia completamente nuova e sostenibile che combina i vantaggi della pelle robusta con quelli dei materiali esterni tessili leggeri, flessibili e traspiranti. La tecnologia si compone di tre strati: uno strato protettivo esterno altamente resistente all’abrasione e ignifugo, uno strato funzionale che protegge dagli impatti meccanici e uno strato interno impermeabile. Il materiale della tomaia Extraguard è più leggero del 40% rispetto al cuoio dello stesso spessore e allo stato asciutto e, poiché assorbe meno umidità dall’esterno, rimane leggero anche quando è bagnato e si asciuga molto più rapidamente.

I vantaggi

Dopo anni di ricerca “siamo molto orgogliosi di aver realizzato la tecnologia della tomaia Extraguard, che ha aumentato in modo significativo le caratteristiche di comfort essenziali come il peso, la riasciugatura e la traspirabilità delle calzature” spiega Johannes Krieg, product specialist di Gore-Tex Professional. “Ora siamo anche in grado di offrire una tecnologia veramente sostenibile, che supporta gli agenti nelle loro operazioni quotidiane. I primi riscontri da parte di chi li ha provati hanno confermato il nostro approccio e fanno ben sperare in un vero e proprio cambiamento di mentalità sulla produzione degli stivali della Polizia”.