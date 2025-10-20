Sig Sauer contro il procuratore generale del New Jersey: la P320 è sicura

La Sig Sauer s’oppone alla denuncia presentata da Matthew J. Platkin, procuratore generale del New Jersey, che contesta la presunta scarsa sicurezza della P320.

Non è vero che la P320 era rimasta esclusa dal programma Modular handgun system perché la Difesa americana l’aveva ritenuta «non affidabile» senza sicura manuale – s’è aggiudicata il contratto -, e non è vero che un rapporto del Centro di ricerca balistica dell’Fbi dimostra che si può disattivare uno dei meccanismi di sicurezza, e dunque sparare, senz’alcuna pressione sul grilletto: così la Sig Sauer risponde alla denuncia di Matthew J. Platkin, procuratore generale del New Jersey, le cui accuse ritiene «infondate».

La Sig Sauer ricorda che finora ha vinto circa una ventina di cause legali nelle quali si contestava la presunta scarsa sicurezza della P320; nel corso di questi anni i tribunali hanno ripetutamente rigettato le testimonianze degli esperti di parte civile, che non «sono stati in grado di sparare senza premere il grilletto».

Della P320, «una delle pistole più sicure e avanzate al mondo, che soddisfa tutti gli standard di sicurezza del settore», la Sig Sauer va fiera: dal suo sviluppo nel 2014, infatti, l’ha sottoposta «a più test e revisioni tecniche di qualsiasi altra pistola della storia».

