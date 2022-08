Corsi Conarmi per fochino da mina e pirotecnico, le indicazioni

Ecco che cosa serve per partecipare ai corsi Conarmi per fochino da mina e pirotecnico.

Non basta il certificato medico, per partecipare ai corsi Conarmi per fochino da mina e pirotecnico (8-11 novembre) serve anche il nullaosta del questore; Conarmi invita dunque gli interessati ad attivarsi per tempo e mette a disposizione il modulo da presentare in questura una volta compilato. Alla richiesta dovranno essere allegate una marca da bollo da 16 euro e copia del certificato medico; la documentazione dovrà essere inoltrata anche a Conarmi, che formalizzerà l’iscrizione solo in presenza del nullaosta.

Nel programma del corso per fochino da mina (iscrizione 854 euro) trovano posto materiali esplodenti e meccanismi chimici e fisici delle esplosioni; in quello per pirotecnico (iscrizione 976 euro) ci sono in più approfondimenti su prodotti e attrezzature specifici della professione e sull’organizzazione dello spettacolo.

Conarmi ha affidato la docenza a Danilo Coppe e Paolo Muratti; nella settimana successiva (16 e 18 novembre) sono in programma su Zoom le lezioni legali di Adele Morelli. E non sono gli unici corsi in programma in autunno: a ottobre si comincia con perizie forensi, licenze armi ed esplodenti, restauro di armi antiche.

