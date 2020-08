Hatsan Blitz, la carabina ad aria compressa in tre calibri

.22, .25 e .30: la Blitz, nuova carabina ad aria compressa di Hatsan, è disponibile in tre diversi calibri. In ognuno si può alternare tra azione automatica e semiautomatica.

Stavolta i tre calibri non sono intercambiabili, prerogativa dell’Hydra, però design e caratteristiche invogliano ugualmente a scrutare la nuova carabina ad aria compressa della turca Hatsan. Disponibile in .22 (5,5 mm), .25 (6,35 mm) e .30 (7,62 mm), con tre caricatori rispettivamente da 21, 19 e 16 colpi, la Blitz permette di alternare tra azione automatica e semiautomatica. Alla volata genera un’energia compresa tra i 49 Joule del .22 e i quasi 72 del .30, segno chiaro che se mai fosse importata in Italia non si configurerebbe come arma di libera vendita.

L’Hatsan Blitz si riconosce al primo sguardo: lo stile tattico del calcio in polimero, ambidestro e regolabile con thumbhole, è tratto decisamente distintivo. L’impugnatura a pistola, rivestita in gomma morbida grippata, si spegne nel calciolo regolabile in alzo e piega. Arricchita sotto e ai lati da tre slitte Picatinny per gli accessori, l’astina ospita il serbatoio dell’aria (580 cc, pressione 250 bar) in fibra di carbonio. La finitura bluastra sulle parti metalliche lascia posto al nero anodizzato del castello in alluminio; nero anche il grilletto.

Oltre che alla sicura, Hatsan ha scelto di affidarsi a un sistema antiurto che renda più complesso lo sparo accidentale. La Blitz (canna da 585 millimetri, lunghezza 1.150 millimetri, peso circa 4.000 grammi) si completa con due mire in fibra ottica regolabili: solo in alzo quella frontale, anche in deriva la tacca posteriore. Al momento non è stato comunicato il prezzo sul mercato internazionale.

Hatsan Blitz: la scheda tecnica del calibro .22

Produttore: Hatsan

Modello: Blitz

Tipo: carabina ad aria precompressa

Calibro: .22

Velocità alla bocca: 320 m/s

Energia: 49 Joule

Capacità caricatore: 21 colpi

Numero di colpi a velocità ottimale: 130

Hatsan Blitz: la scheda tecnica del calibro .25

Produttore: Hatsan

Modello: Blitz

Tipo: carabina ad aria precompressa

Calibro: .25

Velocità alla bocca: 295 m/s

Energia: 56 Joule

Capacità caricatore: 19 colpi

Numero di colpi a velocità ottimale: 110

Hatsan Blitz: la scheda tecnica del calibro .30

Produttore: Hatsan

Modello: Blitz

Tipo: carabina ad aria precompressa

Calibro: .30

Velocità alla bocca: 221 m/s

Energia: 71,8 Joule

Capacità caricatore: 16 colpi

Numero di colpi a velocità ottimale: 100

