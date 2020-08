Armi Magazine settembre 2020 è in edicola!

Il numero più estivo dell’anno, Armi Magazine settembre 2020, vi aspetta in edicola dal 20 agosto.

In copertina spicca, con le sue guancette in lega di alluminio ad alta resistenza arancione, la Cz Shadow 2 Orange in calibro 9×21 Imi, una vera specialista per le gare Production di tiro dinamico. Tra le altre prove a fuoco di Armi Magazine settembre 2020, possiamo segnalare: Derya Arms Mk-20 cal. 20, Smith & Wesson Performance Center 1911 cal. .45 Acp, Fausti Class Sl Drive Edition cal. 20, Remington Rm380 Micro Crimson Trace cal. 9 corto, Sdm Ak-103s e Ak-104s cal. 7,62×39 e Rizzini Br 460 cal. 12. In vetrina, infine, la Sako S20, una carabina idrida e modulare, capace di mettere insieme – in un unico progetto – tiro di precisione e caccia. Attualità in primo piano, cercando di rispondere alla domanda che tutti gli appassionati si stanno ponendo: cosa si profila all’orizzonte per il comparto armiero? Importante, inoltre, una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, che – finalmente – detta le regole su precedenti penali e porto d’armi. La ricarica è protagonista con vari approfondimenti. Il primo è un test del Banco nazionale di prova – disponibile per i privati – che permette di verificare la congruità delle ricariche ai parametri di sicurezza. Affrontiamo poi la ricarica del 9 Frommer, dando al contempo informazioni utili per quella del 9 Corto/.380 Auto. Passiamo poi alla ricarica del 6 Ppc: può esser valido anche a caccia, e non soltanto sul campo da tiro? Concludiamo con alcune sperimentazioni sul trattamento dei bossoli, alla ricerca della massima precisione nelle gare ex-ordinanza. A proposito di armi ex-ordinanza, sotto la lente il Norinco M14 cal. 7,62×51 Nato e – vera chicca – il Franchi Spas–15 cal. 12 nella versione allestita per i corpi di Polizia. Spazio alle armi fini con i fucili – secondo le regole dell’arte – dei Fratelli Piotti. Il dossier del mese è sull’effetto balistico della strozzatura: qual è il livello d’incremento velocitario che il restringimento in volata riesce a imprimere ai pallini? E ancora le prove di rosata con la nuovissima Fiocchi Official Rossa, la rubrica ‘Questione di legge’, il Deon March Genesis 6-60×56 Elr (un cannocchiale per distanze… siderali) e tanto altro ancora. Buona lettura (e, speriamo, vacanze) dallo staff di Armi Magazine.