Hatsan Velox, una pistola ad aria compressa in tre calibri e quattro colori

Sia nera, sia grigia, sia verde oliva, sia infine flat dark earth, in tre calibri (4,5 mm, 5,5 mm, 6,35 mm): è multiforme l’aspetto della Velox, la nuova pistola ad aria compressa prodotta dalla turca Hatsan che prima che al sito ufficiale ne ha affidato l’annuncio alla propria pagina Instagram.

Il cuore del meccanismo è il serbatoio da 55 cc (pressione 250 bar) che a velocità ottimale, nei tre calibri rispettivamente 203, 188 e 175 m/s (energia 11,7, 17 e 20 Joule), consente di sparare 22, 20 e 19 colpi; sono più di quelli contenuti in un singolo caricatore (14 in 4,5 mm; 12 in 5,5 mm; 10 in 6,35 mm), rapidamente sostituibile con quello di scorta contenuto nell’impugnatura in polimero.

Filettata per l’eventuale apposizione d’un moderatore di suono, ove consentito, la canna misura 140 millimetri (5,5”), e porta la lunghezza complessiva a 290 millimetri (1.250 grammi il peso); sono regolabili sia la tacca di mira posteriore (removibile, in deriva) sia la mira frontale (in alzo), entrambe in fibra ottica; sul carrello è inoltre integrata una slitta per l’installazione di un altro dispositivo di puntamento.

L’annuncio è di poche ore fa: bisognerà attendere un po’ per conoscere il prezzo e tempi e modalità di distribuzione della Velox, che come tutti i prodotti a marchio Hatsan in Italia è gestita dalla Bignami.

