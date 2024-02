Coltelli made in Usa: Sog Aegis At, chiudibile per l’outdoor

Il Sog Aegis At è un chiudibile con due blocchi di sicurezza che esula dalla produzione prevalentemente tattica dell’azienda statunitense, anche per la varietà dei colori con cui è offerto.

Dopo l’acquisizione da parte del colosso Gsm Outdoors, avvenuta nel dicembre 2021, Sog, azienda fondata da Spencer Frazer, è tra i pesi massimi della coltelleria sportiva americana, con un catalogo di prodotti dalla grande reputazione e tutti costruiti negli Usa.

Questo li rende mediamente più cari della concorrenza, ma la qualità della loro costruzione è ritenuta da pubblico e critica molto elevata. Per testare con mano la fondatezza di questa reputazione abbiamo provato, grazie alla disponibilità dell’importatore Origin Stb, una delle ultime novità del marchio americano, l’Aegis, il cui nome in greco significa “scudo” o “protezione”, ma indica anche il sistema di difesa aerea integrato più importante al mondo e l’elemento marino del Sistema di difesa antimissile balistico degli Stati Uniti.

Blocco molto robusto

Il nome completo del chiudibile è Aegis At: indica così la presenza dell’apertura rapida assistita con il blocco At-Xr ambidestro creato da Sog, cui si somma il blocco della lama in chiusura: pioli, cursori di blocco della lama e sicura manuale sul dorso (e anche il distanziale) hanno lo stesso colore verde chiaro che ben si distacca dal verde più scuro delle guancette poste sopra i liner.

Come avviene l’apertura della lama? Sfruttando uno dei due pioli: la lama, grazie al sistema di apertura assistita, si apre molto rapidamente, dopo aver opposto una leggera resistenza: ciò perché la stessa molla che a un certo punto spinge la lama in apertura, la trattiene in chiusura nel suo primo tratto di rotazione. A lama completamente aperta, s’inserisce il blocco, costituito da una barretta cilindrica trasversale che blocca il tallone della lama e le impedisce di ruotare in chiusura.

La solidità è notevole e ricorda un po’ un lama fissa: Sog indica una capacità di resistere a una forza di 680 kg (1.500 libbre).

Per sbloccare la lama, è necessario arretrare i cursori vincolati alla barretta interna, liberando così la lama che deve però essere spinta in chiusura (è ancora sotto l’azione della molla dell’apertura facilitata): per farlo, la combinazione della molla e del tipo di bloccaggio fanno in modo che si debbano usare due mani; in alternativa, si potrebbe arretrare il cursore di bloccaggio e spingere in chiusura il dorso della lama con la gamba o un’altra superficie: poco pratico ma fattibile.

Sicura manuale

A questo punto è possibile inserire la sicura manuale sul dorso della lama: bisogna premere il cursore nella parte non zigrinata, in modo da abbassare la parte che incorpora nel lato il puntino rosso. In questo modo è impossibile aprire la lama che risulta bloccata: è un sistema molto sicuro che impedisce, per esempio, che la lama si apra in tasca quando si porta il coltello sfruttando la clip, che è reversibile. Il pregio principale del blocco At-Xr è l’essere ambidestro, consentendo anche ai mancini di utilizzare l’Aegis senza difficoltà.

La lama del Sog Aegis At

La lama ha profilo drop point; ha un aspetto robusto perché è abbastanza corta (80 mm) ma è alta (30 mm) e ha uno spessore di 3 mm. Sul lato sinistro troviamo le scritte, abbastanza discrete, con la descrizione dell’acronimo Sog (Studies and observations group), il nome del coltello e il tipo di acciaio: l’acciaio D2, un buon acciaio in grado di conservare il filo ma con una tendenza ad arrugginire se lasciato a lungo a contatto con l’acqua; per questo, la lama ha un rivestimento nero in nitruro di titanio che elimina ogni problema.

Out of box il coltello è molto affilato e taglia come un rasoio; al momento dell’affilatura si rivela molto comodo il cosiddetto sharpening choil cioè la rientranza della lama in prossimità del manico: consente di affilare bene anche l’ultimo tratto senza timore di rovinare il manico.

Manico in Grn

L’impugnatura è composta da guancette in nylon rinforzato con fibra di vetro (Grn) che coprono i liner in acciaio, molto alleggeriti; il Grn è meno resistente del G10 a graffi e colpi, ma ha il pregio di essere più economico. Il manico appare quasi sproporzionato rispetto alla lama (è lungo 127 mm), ma in realtà offre una presa molto salda (anche con i guanti indossati), che denota uno studio attento dell’ergonomia: ci sono un accenno di guardia per l’indice, un appoggio per il medio e l’anello per il cordino integrato nel distanziale che funge da stop al mignolo.

Di contro, il baricentro del coltello è spostato all’indietro, esattamente all’altezza del punto rosso della sicura.

Porto tip-up

Per il porto dell’Aegis At, che pesa 127 grammi, Sog ha pensato a una clip in acciaio che consente il porto con la punta verso l’alto ed è reversibile; le due viti torx che la fissano al manico sporgono occupando la metà dello spazio disponibile tra manico e clip: non creano nessun problema quando s’inserisce in tasca il coltello, ma quando, lo si deve estrarre, magari dalla tasca di un paio di jeans con bordo spesso, occorre aiutarsi con l’altra mano perché il tessuto trattiene le teste delle viti.

Conclusioni

In conclusione, Sog presenta l’Aegis At come il “compagno perfetto per l’uso all’aperto”, elencando attività come l’escursionismo, il campeggio e la caccia. Noi lo sconsiglieremmo, però, per quest’ultima attività: sarebbe penalizzato dalla presenza di meccanismi e anfratti in cui potrebbe andare ad annidarsi sporco, sangue, peli o pezzi di carne.

Ringraziamo l’importatore e distributore Origin Stb di Forlì (originstb.com) e l’armeria Arco e Frecce di Mazzo di Rho (arcoefrecce.it) per aver messo a disposizione l’esemplare fotogratato.

1 di 5

Produttore : Sog Knives , Usa

: , Usa Modello : Aegis At

: Aegis At Tipo : chiudibile con blocco At-Xr lock

: chiudibile con blocco At-Xr lock Materiale della lama : D2, profilo drop point o tanto

: D2, profilo drop point o tanto Materiale del manico : nylon riforzato con fibra di vetro (Grn); colori disponibili: verde, blu, arancione, Tan, nero)

: nylon riforzato con fibra di vetro (Grn); colori disponibili: verde, blu, arancione, Tan, nero) Lunghezza della lama : 80 mm

: 80 mm Spessore della lama : 3 mm

: 3 mm Lunghezza totale : 207 mm

: 207 mm Peso : 125 g

: 125 g Prezzo : 136 euro

: 136 euro Pro : ergonomia, sicurezza

: ergonomia, sicurezza Contro: materiale delle guancette

Leggi le ultime news relative al mondo dei coltelli tattici e sportivi.