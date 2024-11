Dal 20 al 22 novembre la casa d’aste Hermann Historica proporrà più di duemila armi antiche, sportive moderne ed ex ordinanza.

Tra armi antiche, armi sportive moderne e armi ex ordinanza sono 2.056 i lotti da assegnare, e sono tutti pezzi unici: anche se alla prima martellata mancano ancora due settimane, si capisce perché intorno alla prossima asta di Hermann Historica (20-22 novembre) stia sensibilmente crescendo l’attesa.

Si comincerà alle 15 di mercoledì 20 con le armi antiche; si proseguirà poi giovedì 21 con le armi sportive e venerdì 22 con le armi ex ordinanza (inizio sempre alle 10 del mattino); si potrà partecipare di persona, via telefono o servendosi della piattaforma online.

Sfogliando il catalogo, infinito, spicca almeno un pezzo per categoria. Tra le armi antiche Hermann Historica propone un moschetto schwammloss (base d’asta 7.500 euro), datato circa 1520, con acciarino a miccia e ben quattro canne rotanti selezionabili in sequenza; simile si conosce soltanto un altro esemplare che, costruito nel 1530 e conservato nel palazzo dei dogi di Venezia, però ha solo tre canne.

Tra le armi sportive moderne salta facilmente all’occhio la pistola Heckler & Koch P7M13 di preserie (fu l’undicesima della linea di produzione; base d’asta 5.000 euro), nella confezione originale in plastica, con manuale d’istruzioni in allegato.

È rarissima la Mauser C96 del 1899 (matricola 192; base d’asta 9.500 euro), uno dei pezzi forti tra le ex ordinanza: fa parte infatti di un lotto di soli 200 esemplari acquistati dal ministero della guerra dell’Impero tedesco come test in vista dell’adozione da parte dell’esercito.

