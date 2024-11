In arrivo la diciannovesima carabina Daniel Defense in edizione limitata

La Daniel Defense sta per presentare la diciannovesima carabina della Limited Series, la linea di semiautomatiche in edizione limitata.

Ormai è diventato un classico: qualche giorno prima del lancio la Daniel Defense annuncia che sta per aggiornare la Limited Series, la linea di carabine semiautomatiche in edizione limitata. Avrebbe dovuto essere un progetto destinato a esaurirsi con la fine del 2023; ma l’ottima risposta del mercato ne ha prolungato la durata senza una scadenza definita.

Sono diciotto i modelli già presentati e, a meno di un riavvio della produzione, esauriti; nei prossimi giorni, quasi certamente nel corso della settimana, arriverà il diciannovesimo.

Al solito se ne vede in controluce soltanto il profilo: s’intuiscono facilmente l’impugnatura a pistola, la slitta integrale e l’ottica di serie. Per il resto occorre aspettare; ma verosimilmente non tantissimo. Lo slogan intriga: «The forest calls», la foresta chiama.

