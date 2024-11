Savage allarga la proposta di pistole microcompatte con la Stance Xr

La Savage ha presentato la Stance Xr, pistola microcompatta con un caricatore da 10+1 e uno da 13+1 colpi calibro 9×19 mm.

Le dimensioni sono minime, e ridotto è anche il prezzo (sul mercato internazionale si parte da 469 euro): era inevitabile che associando queste due caratteristiche e una buona serie di variazioni (tre colori: nero, grigio, flat dark earth; sicura manuale oppure no; red dot o mire notturne installate di serie) con la nuova Stance Xr la Savage destasse l’interesse del mercato.

Si tratta di una pistola microcompatta calibro 9×19 mm (due i caricatori, da 10+1 e 13+1 colpi), con canna ported in acciaio inossidabile lunga 3,2” (810 millimetri), impugnatura zigrinata a puntini e due dorsalini intercambiabili; corto il reset del grilletto, sul quale non c’è bisogno d’intervenire per procedere allo smontaggio.

La Stance Xr si completa con slitta quick-release optics (Qro), per la rapida installazione delle ottiche, e comandi ambidestri per lo sgancio del caricatore e del carrello.

