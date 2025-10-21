Hornady annuncia munizioni in .22 Creedmoor

Nel catalogo Hornady entrano quattro caricamenti .22 Creedmoor, calibro caratterizzato da traiettorie tesissime e sensibilità minima al vento laterale.

Al 6,5 mm Creedmoor seguirono il 6 mm e poi il .25: nelle scorse ore la Hornady ha annunciato che la serie prosegue con un quarto calibro a percussione centrale, il .22 Creedmoor, sia per la caccia a selvatici di taglia piccola e media sia per il tiro sportivo, caratterizzato da traiettorie tesissime, sensibilità minima al vento laterale, performance elevate a lunga distanza.

Hornady ha sviluppato quattro caricamenti: V-match, con palla Eld-Vt di 69 grani (1.085 m/s); Precision hunter, con palla Eld-X di 80 grani (1.001 m/s); Superformance, con palla monolitica Cx di 65 grani (1.116 m/s); Match, con palla Eld match di 80 grani (1.001 m/s).

Già ventisette aziende hanno nel catalogo carabine camerate in .22 Creedmoor (la ventottesima è la Bergara, che ci arriverà a breve): le più note sono Christensen, Hs Precision, Kelbly, Ruger e Weatherby.

