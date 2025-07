Weatherby lancia la bolt-action Model 307 Alpine Wy

La Weatherby ha presentato l’Alpine Wy, carabina bolt-action costruita sull’azione Model 307 e dedicata allo Wyoming, la sede del quartier generale.

Quella sigla di due lettere indica lo Wyoming, lo Stato dei cowboy e soprattutto quello in cui si trova il quartier generale della Weatherby, che nelle scorse ore ha lanciato una carabina bolt-action orgogliosamente patriottica («proudly made in Usa» si legge nella nota di presentazione): è l’Alpine Wy, costruita sull’azione Model 307 e caratterizzata da una finitura Cerakote custom sulle parti metalliche (Chocholate brown & Gold) e da una spugnatura altrettanto particolare sul calcio in fibra di carbonio (è il Peak 44 Bastion, che pesa appena 680 grammi; si chiude con un calciolo antirinculo 3D-Hex), sul quale spiccano note bianche, oro e color marrone.

Sono quattro i calibri disponibili, .22 Creedmoor, 7 mm prc, .257 Weatherby magnum e .300 Weatherby magnum: nei primi due la canna, del tipo fluted, misura 610 millimetri, che invece diventano 660 negli altri due; in tutti la volata si chiude con un freno di bocca Accubrake Dst.

Capace, come tutti i fucili Weatherby, di racchiudere in meno d’un Moa tre colpi sparati a cento iarde, l’Alpine Wy (lunghezza 1.041-1.118 millimetri, peso 2.810-2.855 grammi) si completa con una sicura a due posizioni, un otturatore a due tenoni scheletrizzato (scheletrizzata anche la manetta), un estrattore stile M16, un grilletto TriggerTech, regolabile fino a un minimo di 1.135 grammi, e un caricatore di 3+1 colpi (4+1 nel .22 Creedmoor).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.