La Bushmaster presenta la V-Radicator, .223 Wylde in tre versioni

Pensata per i varmint, la carabina Bushmaster V-Radicator ha un chiaro profilo tattico; tre le lunghezze di canna disponibili.

Per le nostre abitudini fa un po’ specie pensare che la presenta come «la soluzione per marmotte e coyote», ma nonostante l’aspetto è proprio per cacciare quelli noti come varmint che la Bushmaster ha sviluppato la V-Radicator, carabina semiautomatica calibro .223 Wylde dal profilo chiaramente tattico.

Sono tre le varianti, distinte per la lunghezza della canna fluted in acciaio inossidabile 416R (18”, 20”, 24”, ossia 457, 508 e 610 millimetri; filettatura ½x28, passi di rigatura 1:8” per le prime due, 1:9” per la terza) protetta da un copricanna con slot M-Lok; tutte e tre condividono il calcio collassabile Magpul, il grilletto Dm2s a due stadi, l’azione in lega d’alluminio anodizzata tipo II e il caricatore da 10 colpi.

Il prezzo oscilla tra 1.103 e 1.129 dollari; tra 848 e 1.003 millimetri la lunghezza, tra 3.445 e 3.765 grammi infine il peso. L’eventuale distribuzione in Italia passerà dalla Paganini, che gestisce il marchio Bushmaster in Italia.

