Fiocchi, Baschieri & Pellagri e Perazzi insieme a Parigi 2024

Il Czechoslovak Group (Csg), che detiene la maggioranza di Fiocchi, Baschieri & Pellagri e Perazzi, ha deciso di entrare tra i premium partner dell’Issf House di Châteauroux, la base degli sport di tiro durante i Giochi olimpici.

Sarà la prima volta in cui, pur nel rispetto delle specificità di ognuno, si presenteranno con un unico volto (era inevitabile che prima o poi accadesse, visto che fanno parte della medesima holding): Parigi 2024 vedrà finalmente insieme Fiocchi, Baschieri & Pellagri e Perazzi, i marchi italiani con cui il Czechoslovak Group (Csg), che ne detiene la maggioranza, ha deciso di entrare tra i premium partner (c’erano già Beretta e Rws) dell’Issf House di Châteauroux, la base degli sport di tiro durante i Giochi olimpici.

Per Paolo Salvato, amministratore delegato della Fiocchi, «uno dei pilastri del nuovo corso è la volontà di lavorare perché coloro che puntano in alto possano raggiungere le proprie ambizioni, spirito che si adatta perfettamente ai Giochi olimpici. Essere coinvolti nell’Issf House è una fonte di grande orgoglio per il gruppo, non solo per i successi che i nostri atleti hanno ottenuto negli anni, ma anche per i valori che lo sport esprime».

«I Giochi olimpici rappresentano da sempre un momento di massima importanza per la nostra azienda: la sintesi del nostro lavoro» s’associa Mauro Perazzi, amministratore delegato dell’azienda omonima. «Nel corso degli anni io e mia sorella Roberta, prima al fianco di nostro padre Daniele e poi in compagnia di mio figlio Nicola, abbiamo seguito le competizioni olimpiche con il massimo entusiasmo, accompagnando i nostri atleti con passione e professionalità. La partnership con l’Issf House segna un nuovo inizio per la nostra azienda».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.