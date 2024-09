I tiratori di Bondeno festeggiano in anticipo il 140° anniversario

Fra qualche mese il Tiro a segno di Bondeno raggiungerà il traguardo dei 140 anni di attività. I suoi atleti hanno pensato di festeggiare nel modo più consono per degli sportivi, mettendosi in evidenza ai Campionati italiani che si sono svolti nei giorni scorsi a Bologna

La rappresentativa di Bondeno, con otto atleti qualificati, ha portato a casa ben quattro medaglie. Per una piccola sezione come quella emiliana, è un successo importante.

Niente nasce per caso, dietro c’è un grande lavoro dedicato ai giovani e alla promozione di questo sport, oltre al continuo aggiornamento tecnico degli allenatori. Il 2024 è stato un anno sportivo molto impegnativo anche dal punto di vista organizzativo. Al Tsn Bondeno sono state ospitate gare e attività di ogni tipo: gare regionali, federali, un trofeo a rientro, la Pardini Cup, il corso di Carabina tenuto dall’olimpionica Petra Zublasing, attività promozionale – Porte Aperte, un bellissimo campus per i giovani condotto da Franz e Petra Zublasing che ha ospitato ragazzi e ragazze provenienti da molte regioni d’Italia. Tutto ciò ha dato i suoi frutti e il Tiro a segno di Bondeno si conferma come una delle realtà più attive e competitive nel panorama nazionale.

Ecco i tiratori bondenesi saliti sul podio a Bologna:

Anna Bertasi ha conquistato il titolo italiano assoluto nella Carabina allievi con una performance impeccabile, in cui ha dimostrato grande concentrazione e precisione;

Agnese Formieri, al suo primo anno nella categoria juniores, è stata bravissima a centrare due finali nelle quali ottenuto due titoli italiani juniores J2: quelli della Carabina a 10 metri e quello della Carabina Sportiva 3 posizioni. Agnese è tra le migliori atlete juniores in Italia ed è già entrata a far parte del team azzurro;

Riccardo Romani, campione italiano assoluto della categoria Master di Carabina Libera a terra, ha condotto molto bene la sua gara, riuscendo anche a “interpretare” il vento, che ha messo in serie difficoltà molti partecipanti.

Anche gli altri atleti che hanno gareggiato a Bologna hanno ottenuto risultati promettenti: Serena Badioli si è classificata quarta nella C10 donne gruppo B, il giovane Leonardo Aurucci (seguito dal tecnico Marco Stevoli), al suo primo Campionato italiano, si è piazzato al 10° posto nella P10 facendo registrare il suo record personale. Bravi anche la giovanissima Denise Biagi, Flavio Montagna ed Elena Sarti.

Il presidente della sezione, Marina Giannini, al termine della manifestazione tricolore ha ringraziato i suoi collaboratori ed espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo orgogliosi di vedere i nostri ragazzi competere e vincere a questi livelli. Questi risultati sono il frutto di impegno, dedizione e passione”.

