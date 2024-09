Campus estivo al Tsn Bondeno con Franz e Petra Zublasing

Si è concluso sabato 31 agosto il campus estivo di cinque giorni, organizzato dal Tsn Bondeno (provincia di Ferrara) e rivolto ai giovani atleti del Tiro a segno

Anche quest’anno al Tsn Bondeno non è mancata la collaborazione della sezione altoatesina di Appiano San Michele (Bz), grazie alla presenza del presidente – nonché tecnico dell’Accademia di tiro della Uits – Franz Zublasing e della tiratrice e allenatrice Petra Zublasing (con due Olimpiadi alle spalle, già primatista mondiale, con una brillante carriera ricca di titoli e medaglie a livello nazionale e soprattutto internazionale).

I due coach, coadiuvati dai tecnici della sezione di Bondeno, hanno svolto un ottimo e intenso programma di allenamento, coinvolgendo gli atleti provenienti da tutta Italia: dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, passando per il Piemonte, l’Alto Adige, il Veneto e l’Emilia Romagna. Novità di quest’anno l’inserimento degli atleti di arma corta, seguiti dal tecnico di casa e del Comitato regionale Marco Stevoli.

I (26) partecipanti

Durante il campus non sono mancati momenti di relax in piscina, giochi e serate conviviali che hanno sicuramente rafforzato l’amicizia e lo spirito di squadra tra i ragazzi. In totale, i giovani atleti partecipanti sono stati ben 26, mettendo alla prova le già collaudate organizzative dello staff della sezione di Bondeno, che organizza il campus dal 2018 e che – anche in questa edizione – ha risposto brillantemente a ogni esigenza dei ragazzi e dei tecnici.

Durante lo stage, la sezione di Bondeno ha ricevuto la gradita visita del sindaco del Comune di Bondeno, Simone Saletti, e dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati, che hanno portato il saluto e la vicinanza dell’amministrazione comunale: “Cinque giorni di Sport con la esse maiuscola, in cui sono passati per Bondeno grandi atleti e persone provenienti più o meno da ogni parte d’Italia. Il Tiro a segno di Bondeno è una delle più storiche associazioni del territorio, nonché una realtà capace di brillare con prestigiosi risultati a livello nazionale. Un grazie alla dirigenza per l’ospitalità”.

