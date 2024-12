L’amministrazione Biden intende chiudere il proprio mandato aumentando i controlli sulle armi.

Potrebbe essere il colpo di coda dell’amministrazione Biden (e per la sensibilità europea non è niente di trascendentale; ma a tanti americani, soprattutto a quelli che hanno votato Trump e stanno attendendo il 20 gennaio per vederlo riprendere il potere, fa l’effetto di un dito in un occhio): il dipartimento di Giustizia sta cercando d’implementare il Bipartisan safer communities act del 2022, aumentando i controlli sulle armi.

Le proposte cui sta lavorando sono due, distinte. La prima intende consentire ai titolari di licenze federali, come i proprietari dei negozi di armi, di consultare il National instant criminal background check system per verificare i precedenti dei lavoratori dipendenti, già assunti o potenziali; la seconda invece riguarda la codifica delle procedure di controllo dei potenziali acquirenti minori di ventun anni.

