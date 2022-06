Controlli sulle armi in America: verso l’accordo bipartisan

Alcuni senatori repubblicani sono favorevoli a introdurre maggiori controlli sulle armi in America.

Potrebbe esserci una maggioranza per aggirare l’ostruzionismo dei repubblicani e aumentare i controlli sulle armi in America; un gruppo bipartisan di venti senatori ha infatti raggiunto un accordo sulle possibili misure da adottare. Si parla di allargare i background check, soprattutto per i minori di 21 anni, e aumentare i finanziamenti federali per l’applicazione delle cosiddette red flag, così da impedire che le armi finiscano a persone ritenute pericolose; dal pacchetto fanno parte anche il potenziamento dell’assistenza per le malattie mentali e il rafforzamento di misure di sicurezza nelle scuole. Dall’accordo restano fuori l’estensione dei background check anche alla compravendita tra privati, l’innalzamento dell’età minima per acquistare alcune tipologie d’arma e restrizioni pesanti sulle armi d’assalto.

Per Joe Biden, che ha ringraziato ufficialmente i senatori Murphy, Cornyn, Sinema, and Tillis, «sarebbe necessario anche qualcosa in più; ma si tratta comunque di un primo passo nella giusta direzione». Visto che l’accordo bipartisan dovrebbe portare in dote i 60 voti che consentono di scavalcare l’ostruzionismo repubblicano, «non ci sono scuse per il ritardo».

