Saviano registra un podcast sul kalashnikov

Dal 16 dicembre su Audible sarà possibile ascoltare 650 al minuto, il podcast che Roberto Saviano dedica al kalashnikov.

È molto probabile che più che ad approfondire la tecnica gli serva a raccontare storie («tra vette di genio e orrore»), ma desta comunque curiosità il podcast in dieci puntate che Roberto Saviano ha dedicato al kalashnikov. Si chiama 650 al minuto, e dal 16 dicembre sarà disponibile su Audible.

Ne scrive in anteprima Gianluca De Feo sull’ultimo numero del Venerdì di Repubblica: nel podcast l’Ak47 «diventa lo specchio in cui si ritrae l’umanità contemporanea»; il suo volume di fuoco, per l’appunto almeno in via teorica 650 colpi al minuto, «trasmette allo stesso tempo un senso di angoscia e di noia, sottolineato subito nell’introduzione: non c’è il rumore di una raffica, ma il suono ipnotico di una catena di montaggio».

Oltre a ricostruire quello assunto da Michail Kalashnikov, l’inventore, Saviano segnala il ruolo simbolico di questo fucile («è controintuitivo, semplice, realizzato in materiale povero; pure i suoi difetti, come i pezzi che non combaciano perfettamente, si trasformano in vantaggi perché gli permettono di funzionare persino quando viene infilato nella sabbia; non si inceppa mai»), «un’icona», entrato nelle bandiere nazionali e nei simboli di miliziani e di movimenti politici.

