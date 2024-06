Il Mondiale di avancarica (25-31 agosto) torna in Italia

Il 30° Mondiale di avancarica si disputerà a Valeggio sul Mincio (Vr), dopo 22 anni dal Mondiale di Lucca e 17 anni dall’Europeo di Parma. Appena rodata con successo dal Grand prix di aprile, l’organizzazione metterà in campo competenza e creatività tutta italiana

Dal 25 al 31 agosto il 30° Mondiale di avancarica della Muzzle loaders associations International committee-Mlaic si svolgerà al poligono Tiro sportivo Valeggio, in provincia di Verona. L’ultimo Mondiale disputato in Italia è stato quello di Lucca nel 2002, nel 2007 l’Europeo e poi cinque Grand prix, per quanto riguarda le gare internazionali nel nostro Paese. Una grande occasione per la crescita dell’intero movimento archibugiero italiano.

Lo spiega Gianmario Delvò, presidente della Consociazione nazionale degli archibugieri-Cnda: “Tutto questo è frutto del lungo lavoro svolto negli anni precedenti da una squadra di persone che con costanza, abnegazione ed una dose sufficiente di caparbietà si è dedicata a porre le basi per far sì che si potesse giungere a questo punto. Continuando per questa strada sono sicuro che ben figureremo nel consesso internazionale, potendo così anche crescere a livello nazionale”.

La Cnda metterà in campo tutta la propria competenza, rodata anche con il 5° Grand prix d’Italia svolto in aprile sempre a Valeggio. Valeggio sul Mincio è riconosciuta città d’arte e si trova tra le province di Verona, Brescia e Mantova, zona in cui è ancora vivo il ricordo del Risorgimento e dei suoi fatti d’arme. La cerimonia d’apertura si svolgerà a Borghetto, sospeso sul fiume, uno dei borghi più belli d’Italia, con rievocazione storica e salve di cannoni. Al campo di tiro sarà eretto un tendone di 800 mq, dove atleti e accompagnatori potranno degustare le specialità locali e non solo.

La competizione

Per quanto riguarda gli aspetti agonistici, il format è articolato sui quattro giorni di gara: sono attesi 500 tiratori per un massimo di 1.800 prestazioni. Il programma di gara comprenderà tutte e 26 le specialità di tiro Mlaic a 25, a 50 e a 100 metri. Hanno già assicurato la presenza delegazioni provenienti da quasi 30 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti.

Gli sponsor tecnici della manifestazione sono Conarmi, Fair, Eos, Nosparo, Nonoise, Davide Pedersoli, Tanfoglio, Uberti.

