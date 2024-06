Settimo calibro per le Federal HammerDown

La Federal ha annunciato la produzione delle HammerDown, munizioni per carabina a leva, anche in calibro .45 Colt.

La mossa è identica a quella con cui è intervenuta sulle Hydra-Shok Deep per difesa personale: la Federal Premium ha infatti annunciato che le HammerDown, munizioni ottimizzate per la carabina a leva, saranno disponibili anche in .45 Colt (40 dollari una scatola da venti), nel caricamento di 250 grani (312 m/s la velocità alla volata, 790 Joule l’energia, .290 il coefficiente balistico).

Lanciata nel 2020, oggi la linea s’articola in sette calibri diversi (oltre al .45 Colt, .45-70 Government, .444 Marlin, .30-30 Winchester, .357 Magnum, .327 Federal e .44 Remington magnum).

A livello tecnico si tratta di una cartuccia straight-wall, ossia a parete dritta, hollow point di tipo bonded; la sua struttura è finalizzata a ottimizzare il caricamento in un caricatore tubolare, sistema d’alimentazione tipico di una carabina a leva.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.