Pedersoli Cook Underhammer, avancarica da tiro

La Pedersoli Cook Underhammer in calibro .36 è una fedele riproduzione di una pistola da tiro risalente alla seconda metà dell’Ottocento. Leggera (920 grammi), perfettamente bilanciata, dotata di ottima ergonomicità, diventa ideale per l’attività di tiro a 25 metri. Caratterizzata da una percussione allocata sotto la canna e dalla molla del cane individuata nel guardamano, risulta di facile manutenzione grazie al sistema di bloccaggio della canna, fermata alla bascula a mezzo di una spina conica, semplice ed efficace. La canna (lunga 205 mm), di qualità Pmp, è realizzata dal pieno e rigata per brocciatura. Gli organi di mira permettono una registrazione in alzo e deriva. La calciatura, realizzata in legno di noce, è zigrinata sull’intero emisfero e ultimata per oliatura. La Pedersoli Cook Underhammer è di libera vendita e già disponibile: costa 991 euro.