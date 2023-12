Il revolver Ruger Super Redhawk in calibro .22 Hornet

La Ruger ha annunciato che il revolver Super Redhawk è ora disponibile anche in calibro .22 Hornet, con canna di 9,5” (241 millimetri) e caricatore da otto colpi.

Il numero di calibri disponibili sale a quattro: oltre che in .454 Casull, .480 Ruger e .44 Remington magnum, da qualche ora il revolver Ruger Super Redhawk è disponibile anche in .22 Hornet, nel quale il numero di colpi disponibili nel caricatore sale da sei a otto; per quest’allestimento la Ruger ha scelto la canna di 241 millimetri (passo di rigatura 1:9”; la si ottiene tramite rotomartellatura a freddo), che porta la lunghezza a 381 millimetri e il peso complessivo a 1.870 grammi.

Revolver in sola doppia azione con tacca posteriore regolabile e mira frontale HiViz in fibra ottica verde, anche in .22 Hornet il Ruger Super Redhawk sfoggia una finitura satinata sull’acciaio di canna, tamburo e fusto e un’impugnatura Hogue Tamer con un cuscinetto antirinculo all’interno.

La sicurezza è affidata alla cosiddetta transfer-bar, o sicura automatica al percussore (è la leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto); il prezzo di lancio sul mercato internazionale (in Italia il marchio Ruger è distribuito dalla Bignami) è fissato a 1.499 dollari.

