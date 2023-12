Beretta entra nel mondo dei videogiochi con Hunting Clash

Beretta ha stretto una partnership con Ten Square Games (Tsg) che segna il primo passo della casa gardonese nel mondo del mobile gaming: in Hunting Clash, uno dei titoli di punta di TSG, saranno integrati prodotti Beretta.

Per tutto il mese di dicembre Hunting Clash ospiterà eventi con il logo dell’azienda fondata a Gardone Val Trompia nel lontano 1526. I giocatori potranno integrare nelle loro avventure di caccia virtuali una serie di prodotti Beretta, tra cui armi da fuoco (Brx1, A400 Upland, A400 Xtreme Plus, 486 by Marc Newson e Ultraleggero), abbigliamento, accessori e molti altri oggetti.

Questo permetterà loro di testare l’attrezzatura reale utilizzata dagli appassionati di outdoor e dai cacciatori durante gli eventi di gioco preparati dal team di Ten Square Games. Al contrario, i fan del marchio Beretta avranno l’opportunità unica di testare l’attrezzatura “a Tre Frecce” in diversi ambienti e condizioni in eventi virtuali dedicati.

“Siamo felici ed entusiasti di collaborare con Tsg a questo progetto. Beretta ha sempre prestato molta attenzione alla tradizione, ma allo stesso tempo ha abbracciato l’innovazione. Per noi è uno sforzo costante trovare nuovi modi per comunicare e coinvolgere i nostri appassionati clienti, e allo stesso tempo coinvolgere sia le future generazioni di cacciatori che ampliare il bacino di appassionati all’antica e nobile arte venatoria. Questo è un perfetto esempio di quanto crediamo nella sintesi fra la conservazione radici solide e ricche di valori con il progresso che offre il mondo digitale: un approccio che stiamo utilizzando in tutte le iniziative strategiche che rappresentano il futuro dell’azienda”, afferma Carlo Gussalli Beretta, digital project manager di Fabbrica d’armi Pietro Beretta.

