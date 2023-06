Il Tiro di campagna Fita al Tav Alto Reno di Vergato (Bo)

La terza tappa delle gare di selezione per la finale di Coppa Italia di Tiro combinato con carabina è al Tav Alto Reno di Vergato (Bo). Non cambia il regolamento: i primi 10 classificati di ogni categoria e qualifica accederanno alla finale

Dopo Melfi in aprile e Pretoro in maggio, il prossimo 11 giugno è la volta della terza tappa delle gare di selezione 2023 per la finale di Coppa Italia di Tiro combinato con carabina. Aperta a cacciatori/selecontrollori e tiratori, main sponsor Browning-Winchester, Contessa e Scubla, la gara si disputa presso il Tav Alto Reno di Vergato (Bo). Immersi nel verde dell’Appennino bolognese, gli impianti offrono la possibilità di cimentarsi in diverse specialità del tiro a volo, ma anche ovviamente nel tiro alla sagoma del cinghiale in movimento per fucili a canna liscia, nel tiro con carabina a 200 metri e nel tiro di campagna 3 posizioni distanza 100 metri (al palo – sdraiati – alpenstock).

La competizione

Inizio alle ore 9. L’iscrizione entro il 10 giugno utilizzando il modulo allegato, via mail o whatsapp. Possono partecipare cacciatori con tessera Fitav o assicurativa delle associazioni venatorie e tiratori con tessera Fitav. Il servizio campo è 20 euro. Queste le classifiche previste. Per i tiratori: Junior (da 16 a 20 anni); Man (da 21 a 60 anni); Senior (da 61 a 69 anni); Master (da 70 anni in su); Lady (da 18 anni in su). Fanno parte della qualifica cacciatori/selecontrollori tutti coloro che non hanno mai partecipato da “tiratori” a gare/campionati di tiro anche di altre Federazioni sportive. Possono partecipare anche con regolamento separato. I primi 10 classificati di ogni categoria e qualifica accederanno alla finale di Coppa Italia. Coppe e medaglie ai classificati a podio di ogni categoria e qualifica dei tiratori. Trofeo e medaglie per i cacciatori/selecontrollori. Carabina Browning o Winchester in calibro .308, fototrappola offerta da Scubla e slitta e supporto a sgancio rapido Contessa a sorteggio tra tutti i partecipanti. I primi 10 classificati di ogni categoria e qualifica accederanno alla finale della Coppa Italia di Tiro combinato con carabina.

Lo svolgimento

Una manche da quattro sagome a 100 metri su quattro posizioni, una manche a 50 metri su sagoma mobile e una manche a 200 metri su sagoma/piattelli per la sola classifica dei tiratori. I cacciatori/selecontrollori faranno una manche da quattro sagome a 100 metri su quattro posizioni, una manche a 50 metri su sagoma mobile. Si spareranno cinque colpi per ogni sagoma nel tempo massimo di cinque minuti. Si sparerà un colpo su ogni piattello. Sorteggio il pomeriggio precedente la gara a cura dell’organizzazione. Vige regolamento Tiro all’aperto/Fitav-Fitasc.

Per iscrizioni e info: damatoalfonso@tiscali.it, WhatsApp 339 2227138 o 389 2493512