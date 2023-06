Le carabine Daniel Defense più vendute a maggio

Ecco quali sono le cinque carabine Daniel Defense più vendute a maggio.

La M4A1, tre Ddm4 V7 (Pro, standard, Slw), la Delta 5 Pro: sono queste le cinque carabine Daniel Defense più vendute nel corso dell’ultimo mese.

Ognuno dei modelli è disponibile in più varianti: la M4A1 in tre (flat dark earth, 2.171 dollari; black, 2.240 dollari; Mil-spec+, 2.361 dollari); la Ddm4 V7 Pro in quattro (black, cobalt, flat dark earth, Rattlecan: 2.205 dollari ciascuna); addirittura in sei (black, 1.907 dollari; cobalt, flat dark earth, Mil-Spec+, Rattlecan e Tornado, 2.098 dollari) la Ddm4 V7; in due (black, 1.991 dollari; Deep woods, 2.182 dollari) la Ddm V7 Slw; in tre (black, 2.499 dollari; coyote tan e olive drab, 2.726 dollari) infine la Delta 5 Pro.

E messa da parte la Dd4 V7 Slw Dune è già percepibile l’attesa per la carabina in edizione limitata dedicata al mese di giugno, ancora da svelare.

