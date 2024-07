Venerdì la presentazione della squadra di tiro a segno per Parigi 2024

A due settimane dall’inizio della manifestazione l’Uits presenterà ufficialmente la squadra italiana di tiro a segno per Parigi 2024.

Edoardo Bonazzi, Barbara Gambaro e Danilo Sollazzo per la carabina, Federico Maldini, Riccardo Mazzetti, Paolo Monna e Massimo Spinella per la pistola: si comporrà così la squadra italiana di tiro a segno per Parigi 2024 (26 luglio – 11 agosto). La presentazione ufficiale si terrà venerdì prossimo, 12 luglio, nel Salone d’onore del Coni al Foro italico; è prevista la partecipazione di Giovanni Malagò, Luciano Rossi e Costantino Vespasiano, presidenti rispettivamente di Coni, Issf e Uits. La squadra si sposterà a Parigi in due blocchi: prima partenza il 23 luglio, seconda il 30.

Nei Giochi olimpici dell’era moderna l’Italia del tiro a segno ha conquistato dodici medaglie olimpiche (cinque d’oro, quattro d’argento, tre di bronzo); le ultime arrivarono a Rio de Janeiro 2026, col doppio successo di Niccolò Campriani nella carabina.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.