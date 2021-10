Incidente mortale sul set di Rust: il commento di Franco Nero

Per Franco Nero l’incidente mortale sul set di Rust non sarebbe potuto avvenire fuori dagli Stati Uniti.

Poteva succedere solo negli Stati Uniti: l’incidente mortale sul set di Rust, Alec Baldwin ha sparato alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins con quella che credeva fosse una pistola di scena, «non sarebbe possibile non solo in Italia, ma da nessun’altra parte». Lo dice Franco Nero, storico volto del western italiano, nell’intervista ad Arianna Finos su Repubblica di domenica. Per Nero non è un caso che anche «l’altro episodio eclatante di morte sul set», Brandon Lee durante le riprese del Corvo, «sia avvenuto negli Stati Uniti».

Il motivo è duplice: un po’ per il modo in cui in America si ricerca il realismo cinematografico; un po’ perché là «è più facile [entrare in possesso] di pistole e proiettili» veri, dunque più diffusi rispetto al contesto europeo.

