Auto Ordnance Old Glory, la pistola 1911 custom dedicata alla bandiera

L’Old Glory è la pistola 1911 custom con cui Auto Ordnance esprime il proprio amore per la storia e la bandiera americana.

Da più di un secolo e mezzo è il modo affettuoso in cui gli americani chiamano la loro bandiera, copyright capitano William Driver: e da questi giorni Old Glory è anche il nome di una nuova pistola 1911 custom di Auto Ordnance. Non bastasse per chiarire il tributo («a un simbolo di coraggio e di libertà»), le strisce e soprattutto le stelle rendono tutto molto esplicito.

Sul lato sinistro del carrello (acciaio inossidabile, finitura Cerakote Burnt Bronze) sta inciso il nome dell’arma; se la si ruota si legge la frase «I’m mighty proud of that ragged old flag», «Sono orgogliosissimo di quella vecchia bandiera cenciosa», eco della canzone patriottica di Johny Cash. Le incisioni si trovano anche sulle guancette in alluminio ove si leggono «Usa» e «1776», l’anno della dichiarazione d’indipendenza dalla Corona; le zigrinature impreziosiscono la leva di rilascio del carrello, il front strap e l’alloggiamento della molla cinetica del cane. Auto Ordnance ha optato per la sicura all’impugnatura con beavertail esteso, esteso come il pulsante di sgancio del caricatore; svasata la finestra d’espulsione.

Il calibro è ovvio, visto che si ha davanti una 1911: il caricatore alberga 7 colpi .45 ACP. TruGlo fornisce le mire notturne, sia anteriore sia posteriore. La canna da 127 millimetri porta la lunghezza complessiva a 22 centimetri; 1.045 grammi il peso. Per Jodi DePorter, direttore del marketing del Gruppo Kahr di cui fa parte Auto Ordnance, «questa serie patriottica di pistole custom esprime a fondo il nostro amore per l’America, la sua storia, le sue tradizioni». Prezzo su richiesta.

