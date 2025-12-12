In vista di Los Angeles 2028 l’Issf cambia il regolamento delle finali

Dal 1° gennaio 2026 cambia il regolamento Issf che disciplina lo svolgimento delle finali di tiro a volo e a segno.

A tutte le finali individuali prenderanno parte otto atleti, e dunque nel trap, nello skeet e nella pistola rapida 25 metri si salirà di due: è una delle novità contenute nel regolamento che, in vista di Los Angeles 2028, l’Issf ha aggiornato dopo essersi confrontata col Comitato olimpico e aver consultato tiratori, tecnici e ufficiali di gara.

L’altra novità principale riguarda le finali mixed team, sia di trap sia di pistola e carabina 10 metri: sparisce la divisione tra bronze medal match e gold medal match, le quattro coppie qualificate gareggeranno tutte insieme in un’unica tornata.

