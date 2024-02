Iwa OutdoorClassics 2024, al via a Norimberga l’edizione dei 50 anni

Iwa OutdoorClassics 2024 apre oggi i battenti alla fiera di Norimberga, in Germania; è una edizione speciale: la più importante fiera europea dedicata alle armi e alla caccia compie 50 anni.

Ha fatto molta strada dai suoi piccoli esordi nel 1974 quando i membri dell’Associazione degli armaioli e commercianti di armi tedeschi (VDB) esponevano sui tavoli i loro nuovi prodotti. Da piccolo ritrovo di specialisti, è diventato un punto d’incontro mondiale in cui produttori, importatori e rivenditori si uniscono per definire il futuro; in 50 anni quasi 1 milione di visitatori hanno partecipato alla kermesse tedesca.

L’edizione 2023 di Iwa OutdoorClassics ha accolto circa 1.100 espositori e 34.000 professionisti in visita provenienti da 119 Paesi.

Ma alcune cose non sono mai cambiate: il bisogno di dialogo del settore è più grande che mai, e con il passare degli anni è stato anche sotto pressione ad agire per i motivi più diversi.

L’edizione 2024 di Iwa 2024

Nell’anno dell’anniversario Iwa OutdoorClassics presenterà anche le tendenze di oggi e di domani. Quest’anno l’accento sarà posto sull’intelligenza artificiale e sulla misura in cui sta entrando nei prodotti e nel commercio – per fare solo un esempio.

Anche quest’anno tutti i temi di tendenza saranno riuniti sotto il titolo Iwa Vision – per sottolineare che Iwa OutdoorClassics si concentra ancora di più sui temi di domani. L’esposizione e la gamma di beni e servizi esposti cambieranno insieme alla società e all’avanzare della digitalizzazione.

La redazione di Armi Magazine è presente a Iwa OutdoorClassics 2024: stay tuned!

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e scopri tutti i video con le novità presentate nel corso di Eos 2024.