Kimber Carry II, la pistola per difesa personale in due allestimenti

Disponibile nelle varianti Ultra e Pro, la Kimber Carry II è una pistola per difesa personale e abitativa.

C’è la Ultra, più corta, e c’è la Pro: la Kimber Carry II, pistola per difesa personale e abitativa, si declina in due versioni. Entrambe in due toni: al fusto in alluminio con finitura argento si lega il carrello in acciaio con rivestimento nero. Ma non è l’unica nota distintiva: nelle guancette in palissandro è integrato il sistema di puntamento Crimson Trace. Disponibili sia in 9 mm sia in .45 ACP, entrambe le armi condividono mire fisse e grilletto in alluminio match grade, il cui peso di sgancio è settato tra i 1.815 e i 2.265 grammi.

La canna da 76 millimetri (1:16 il passo di rigatura) porta la lunghezza della Kimber Ultra Carry II a 172 millimetri; 710 grammi il peso con zero colpi su sette nel caricatore. La Kimber Pro Carry II ha dimensioni leggermente maggiori: da 102 millimetri la canna (stesso passo di rigatura), 195 millimetri la lunghezza complessiva dell’arma. Il peso sale a 795 grammi. E in questo caso il caricatore varia a seconda del calibro: sette colpi in .45 ACP, nove in 9 mm. Il prezzo sul mercato internazionale è fissato rispettivamente a 1.180 e a 1.136 dollari.

