Ecco il protocollo di sicurezza per allenamenti e gare di tiro dinamico sportivo: verso la ripartenza?

La Fitds sottoporrà al Coni e al governo il protocollo di sicurezza per allenamenti e gare di tiro dinamico sportivo.

È uno sport individuale nel quale il rapporto con il pubblico è di fatto inesistente: per questo, oltre a rispondere al questionario del Coni sull’analisi dei fattori di rischio, la Fitds ha fatto un passo in più e ha delineato un doppio protocollo di sicurezza per allenamenti e gare di tiro dinamico sportivo. Già, anche per le gare: gli allenamenti si svolgono infatti negli stessi impianti, la dirigenza federale ha ritenuto opportuno ampliare la riflessione e le relative proposte.

Il distanziamento sociale, si legge nel comunicato ufficiale della Fitds, è garantito “in modo naturale”. Le norme di sicurezza del tiro dinamico sportivo fissano infatti una distanza già di per sé compatibile con le misure sanitarie; gli atleti utilizzano inoltre armi personali, le strutture sono sostanzialmente prive di spogliatoi e docce.

Ecco il protocollo di sicurezza per allenamenti e gare di tiro dinamico sportivo

Oltre all’obbligo di distanziamento sociale in ogni situazione, il protocollo prevede che tutti utilizzino dispositivi di protezione individuale: quindi non solo i classici occhiali ma anche mascherine e, tranne che durante il tiro, guanti. Ogni atleta dovrà avere con sé anche dpi di scorta, “sistemi di igienizzazione” da usare regolarmente e un termometro personale. Qualora sospetti sintomi o febbre, la direzione potrà chiedergli infatti di misurarsi la temperatura.

Durante l’allenamento potranno scendere in pedana massimo tre tiratori, oltre all’istruttore. Obbligo di alternanza in caso di linee affiancate. Nelle gare il protocollo prevede che siano presenti solo il giudice e il tiratore in pedana. Il documento sarà sottoposto al Coni, col quale è fissato un incontro virtuale mercoledì 29, e al ministero dello Sport. Nel frattempo, e in attesa dell’assemblea elettiva delle prossime settimane, la Fitds sta lavorando anche a un possibile nuovo calendario sportivo.

