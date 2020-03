Kimber Evo SP Select, la pistola per il porto quotidiano in due versioni

La Kimber Evo SP Select è una pistola per il porto quotidiano disponibile nelle versioni Black e Stainless.

Nera e acciaio, dunque Black e Stainless: la Kimber Evo SP Select, pistola per il porto quotidiano targata 2020, si declina in due distinti modelli. L’arma conserva tutte le caratteristiche delle pistole Evo inclusi scatto pulito, finitura in nitrocarburazione ferritica e impugnatura intercambiabile, rinunciando però ai fronzoli. Calibro 9 mm, ognuno dei due allestimenti si sviluppa lungo una canna in acciaio inossidabile da 80 millimetri (rigatura destrorsa 1:10) cui si abbina fusto in alluminio con finitura KimPro II.

Il grilletto è realizzato in alluminio e agisce su un caricatore da 7 colpi; il suo peso di scatto è regolabile tra i 2.720 e 3.175 grammi. Il sistema di mira è rappresentato da uno white dot a tre punti; di dimensioni medie l’impugnatura, in polimero nero o marrone con zigrinatura a diamante. Lunga 155 millimetri, questa pistola per il porto quotidiano pesa 540 grammi e viene lanciata sul mercato statunitense a 599 dollari.

