Cz P-10 M, arriva la versione micro della striker fired ceca

La Cz P-10 M, ultima nata della Casa ceca, appartiene alla gamma di pistole a percussore lanciato ed è la più piccola in famiglia che comprende anche la F (Full size), la C (Compact) e la S (Subcompact).

La M infatti sta per Micro: le dimensioni esterne e il peso della Cz P-10 M sono stati ottimizzati per il porto quotidiano. Abbiamo perciò una pistola con un ingombro e una larghezza ridotti pur conservando una capacità del caricatore di 7 colpi calibro 9 mm, più uno in canna.

Dimensioni ridotte

La lunghezza della canna della Cz P-10 M è di 85 mm, per una lunghezza complessiva di 160,5 mm e un’altezza di 112 mm; lo spessore massimo è di 25,5 mm. Infine, il peso: 575 grammi, valore che la rende una perfetta candidata per il porto dentro la cintura.

Addio hold open esterno

Sorprende la pulizia del lato sinistro dove non troviamo il tradizionale pulsante dell’hold open che blocca in carrello in apertura: quando si spara l’ultimo colpo, un blocco interno si attiva, mantenendo aperto il carrello. Così si semplifica il ricaricamento e si ha una silhouette priva di sporgenze che possono creare intoppi nella fase di estrazione rapida. Non solo: in questo modo si elimina la possibilità d’innestare accidentalmente il blocco in situazioni di forte stress.

Dna da P-10

Nonostante la miniaturizzazione, il P-10 M conserva le caratteristiche delle altre P-10: ottima ergonomia, uno scatto con peso di sgancio corretto e nitida rottura dei piani di contrasto e un trattamento superficiale esterno resistente.

Abbiamo poi intagli di presa anteriori e posteriori e una slitta nel dust cover per il montaggio di una torcia o di un puntatore laser. E secondo Cz, sarebbe imminente l’arrivo di una versione optic ready, in grado cioè di montare un punto rosso sul carrello.

Le armi Cz sono importate in Italia da Bignami.