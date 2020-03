Kimber K6S DASA, il revolver a singola-doppia azione in tre versioni

Il K6S DASA è il nuovo revolver a singola-doppia azione di Kimber: alla versione base si affiancano i modelli Target e Combat.

Mantiene i pregi dell’originale, dal peso di sgancio del grilletto allo sviluppo compatto passando per i sei colpi, e li potenzia con in vantaggi dell’azione singola: nasce così il Kimber K6S DASA, revolver a singola-doppia azione declinato in tre diversi allestimenti. In tutti e tre canna e fusto sono realizzati in acciaio inossidabile con incisioni sulla finitura spazzolata; l’impugnatura, in noce, presenta una zigrinatura a diamante. Il peso di sgancio oscilla tra i 4.310 e i 5.215 grammi per l’azione doppia, i 1.475 e e i 1.930 per la singola.

L’allestimento base si sviluppa lungo una canna da 51 millimetri in due calibri, .357 Magnum e .38 Special. È lungo 168 millimetri, da scarico pesa 650 grammi e si completa con white dot a tre punti. 970 dollari il prezzo. Le altre due versioni, con canna da 102 millimetri, sono disponibili solo nel .357 Magnum e costano 989 dollari. La Target si riconosce per l’impugnatura più lunga e la mira frontale in fibra ottica. Sull’impugnatura della Combat risalta invece il disegno per le dita; anche qui cambia il dispositivo di puntamento, white dot a due punti. Sia la Target sia la Combat misurano 219 millimetri e pesano 715 grammi.

