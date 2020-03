Browning Buck Mark Plus Vision, edizione limitata i tre colori

Browning presenta un’edizione limitata di un classico, la Buck Mark. Ecco quindi le Browning Buck Mark Plus Vision in calibro .22 Lr, disponibili con carcassa nera, rossa e blu.

Le principali caratteristiche delle Browning Buck Mark Plus Vision sono: canna Vision – filettata con freno di bocca, lunga 150 mm e con taglio a nido d’ape per offrire un look dinamico – che associa un acciaio ultra resistente a un manicotto esterno in alluminio per alleggerirne il peso; calcio ambidestro con grip Ultra Fx; mirino in fibra ottica Truglo; alzo Pro Target regolabile in 16 click; slitta Picatinny per l’attacco di un’ottica. Le Browning Buck Mark Plus Vision cal. .22 Lr pesano 765 grammi e sono consegnate con due caricatori e un astuccio. Il prezzo consigliato, per tutte e tre le colorazioni, è 780 euro.