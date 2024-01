Kimber Kds9C Rail, la pistola compatta con la slitta

La Kimber ha presentato la Kds9C Rail, pistola compatta calibro 9×19 con sicura ambidestra e slitta Picatinny.

Rispetto alle versioni base già a catalogo ci sono in più la sicura ambidestra e soprattutto la slitta Picatinny, tanto centrale da esser addirittura parte del nome: si chiama infatti Kds9C Rail la nuova pistola compatta presentata nelle scorse ore dalla Kimber, che la propone in due versioni tra sé differenti soltanto per la finitura (una è nera, l’altra nero-grigia).

Dalle dimensioni tipiche delle armi per il porto occulto (lunghezza 197 millimetri, peso circa 850 grammi), la Kds9C Rail si sviluppa lungo una canna fluted di 4” (102 millimetri; passo di rigatura 1:10”) con volata svasata verso l’interno; per realizzarla la Kimber ha scelto l’acciaio inossidabile, medesimo materiale del carrello su cui spiccano evidenti i tagli di presa. Il fusto è invece in alluminio 7075, noto anche col nome commerciale d’ergal; le dentellature e le zigrinature avvolgono sia il frontstrap sia le guancette.

La Kimber Kds9C Rail è inoltre una pistola optic ready: alle mire dovetail TruGlo, notturne-diurne, può infatti essere associato un red dot, da installare sull’apposita placca; al momento sono compatibili Rmsc, Holosun K, Trijicon Rmr e Docter.

Lanciata a 1.903 dollari (in Italia il marchio Kimber fa parte della scuderia Paganini, dalla cui distribuzione eventualmente passerà), la Kds9C Rail si completa con un caricatore da 15 e uno da 18 colpi calibro 9×19 mm (reversibile il pulsante di sgancio) e con un grilletto il cui peso di scatto è regolabile tra 1.585 e 2.040 grammi.

