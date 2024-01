Armi Magazine febbraio 2024 è in edicola!

Armi Magazine febbraio 2024 vi aspetta in edicola dal 12 gennaio, come sempre ricco di curiosità e novità. A partire dalla copertina dove, in anteprima mondiale, spicca la Rapax Sport in calibro 9×19 mm, la nuova pistola di Decima Divisione Balistica (Xdb) per la categoria Production di tiro dinamico sportivo

Tra le prove a fuoco più interessanti, oltre alla Xdb Rapax Sport, possiamo segnalare: Schmeisser Ar15 Dmr cal. .223 Remington, Hs Hs-9 cal. 9×19 mm, Sabatti Rover Varmint cal. .308 Winchester e Sig Sauer P365 Nitron cal. 9×19 mm. In vetrina, inoltre, il Beretta 486 Copernico e le ultimissime novità di Glock: le sub-compatte G29 e G30 entrano nella Gen5 e arriva la G49 Mos.

Il super-test sulle munizioni è questa volta dedicato alle Fiocchi Official 320 calibro .22 Lr, meritevoli di esame per l’elevata qualità e praticità.

Per la sezione Law Enforcement, siamo stati invitati nella sede del Comando della 2ª Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri, a Livorno, per avere modo di conoscerla meglio: il nostro reportage, in esclusiva.

Da alcuni anni leggiamo sempre più spesso dell’influenza negativa delle frequentazioni. Da quando le procedure per il rilascio delle licenze in materia di armi sono diventate una caccia alle streghe, un passare al setaccio la vita del richiedente, dei suoi prossimi congiunti e delle persone a lui vicine, alla spasmodica ricerca di un motivo per non rilasciare o non rinnovare le licenze (uso tiro a volo e uso caccia). Il nostro approfondimento, collegato a casi concreti che dovranno trovare una risposta in sede giudiziaria.

Curiosando in armeria… ci siamo imbattuti in una carabina che nel nostro Paese ebbe solo un timido successo, forse per le caratteristiche troppo “americane”: la Marlin Levermatic in .22 Long rifle dei primi anni Sessanta.

E ancora, su Armi Magazine febbraio 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, l’ottica Razor Hd 13-39×56 della Vortex, un approfondimento su assicurazione obbligatoria e uso delle armi, una gustosa vetrina sulle novità che verranno presentate nel 2024 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento, per tutto il 2024, alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.