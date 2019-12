Kimber Rapide Black Ice, una nuova pistola per il 2020

La nuova pistola per il 2020 Kimber Rapide Black Ice è immediatamente riconoscibile per i due toni grigio-argento della finitura KimPro II.

.45 ACP, 9 mm, 10 mm: la Rapide Black Ice, nuova pistola per il 2020 di Casa Kimber, sarà prodotta in tre calibri. La si riconosce a prima vista per i due toni, argento e grigio, della finitura KimPro II. La canna, lunga 127 millimetri in tutti e tre i calibri, sfodera una finitura DLC sul corpo in acciaio inossidabile, stesso materiale usato per fusto e carrello dentellato. Il grilletto, il cui peso di sgancio è settato di fabbrica tra i 1.815 e i 2.270 grammi, è invece in alluminio.

Complessivamente lunga 221 millimetri, la Kimber Rapide Black Ice si completa con impugnatura G10 nero e mira notturna e diurna TruGlo TRFX. Tra i tre diversi calibri cambia la capacità del caricatore: gli otto colpi della 10 mm e della .45 ACP diventano 9 nella 9 mm. Il peso da scarica rimane però lo stesso, 1.075 grammi. La Kimber Rapide Black Ice, nuova pistola per il 2020, sarà disponibile al prezzo di 1.490 dollari.