Gare federali di tiro a volo 2020: definiti calendario e sedi

La Fitav ha approvato il calendario delle gare federali di tiro a volo 2020.

Il consiglio federale della Fitav ha approvato all’unanimità il calendario delle gare federali di tiro a volo 2020 e contestualmente ne ha definito le sedi. Si comincia dunque il 1° febbraio a Tavullia (PU) per il Campionato d’inverno di compak, si arriva alla gara interforze di fossa universale in programma a Roma il 18 ottobre. In mezzo altri 138 appuntamenti divisi in 67 diverse sedi. È possibile consultare il calendario completo, anche nella versione raggruppata per società ospitante.